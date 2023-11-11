Cansu Dere'den oyuncu arkadaşlarına tepki!

Emmy Ödüllü oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Şahsiyet' dizisi için Uniq İstanbul Expo'da gala düzenlendi. Şebnem Bozoklu, Recep Usta ve bu sezon konuk oyuncu Cansu Dere'nin yanı sıra, ikinci sezon kadrosuna dahil olan usta oyuncular Erdal Özyağcılar, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Eda Şölenci, Şehsuvar Aktaş, Ayşen İnci, Ömer Duran, Erkan Taşdöğen, Feridun Koç, Nurseli İdiz, dizinin yönetmeni Onur Saylak ve senaristi Hakan Günday da galaya katıldı.

Demet Özdemir, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Cihangir Ceyhan, Tolgahan Sayışman, Hande Doğandemir, Cansu Tosun, Berk Cankat, Murat Cemcir, Mazhar Alanson, Saadet Işıl Aksoy, Cem Gelinoğlu, Umut Kurt, Cem Yiğit Üzümoğlu, Çağan Atakan Arslan, Ali Gözüşirin ve Mahsun Karaca gibi birçok önemli ismin de aralarında bulunduğu basın ve sanat camiasından pek çok isim de davetliler arasındaydı.

Oyuncu ekibi, gala gösteriminden önce gazetecilerle buluşarak, "Çok heyecanlıyız. Tüm ekibimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ancak röportaj sırasında Cansu Dere'nin kenarda durması ve muhabirlerin soru sorması üzerine, güzel oyuncu ekibine tepki gösterdi. "Ekip arkadaşlarım cevap verebilir. Bir şey söyler sürprizi bozarım. Öteki arkadaşlarım daha fazla vakit geçirdi sette" diyerek tekrar köşesine çekildi.

Cansu Dere, en son Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sadakatsiz'de yer almış ve 2018 yılında başlayan 'Şahsiyet' dizisinde de Nevra Elmas karakterini canlandırmıştır.