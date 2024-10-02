Cansu Dere'den iki yeni proje!

Başarılı oyuncu Cansu Dere, dünya çapında ses getirecek yeni projelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Cansu Dere'den iki yeni proje!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2024 15:58

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birçok teklif arasından tercihini yapan Cansu Dere, Bozdağ Film ile anlaşarak "1001 Gece Masalları" dizisinde Şehrazat karakterini canlandıracak. Tabii platformu için çekilecek bu dijital dizi, Şehrazat’ın Sultan Şehriyar’a 1001 gece boyunca anlattığı masallarla hayatta kalma mücadelesini konu alacak.

Atilla Engin’in kaleme aldığı dizinin hazırlıkları hızla devam ederken, çekimlerin yapılacağı dev plato ve dekorlar da kurulmaya başladı. Dere, bu destansı projeden sonra ise Limon Film’in etkileyici kadın dramasında başrol oynayacak. Körebe dizisiyle ekranlara dönecek olan oyuncu, kariyerindeki bu yeni dönemi hayranlarıyla paylaşacak. Ezel, Anne ve Sadakatsiz dizilerindeki unutulmaz performanslarıyla akıllara kazınan Cansu Dere, bu iki proje ile kariyerine yeni başarılar eklemeye hazırlanıyor.

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