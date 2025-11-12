Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı

Cansu Dere, 'Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi' belgeselinde, Ramiz Dayı'nın viskiye buz koyduğu için kendisine kızdığı son anısını gözleri dolarak anlattı.

Yayın Tarihi : 12-11-2025 10:56

Oyuncu Cansu Dere, gözleri dolarak usta oyuncu Tuncel Kurtiz’le yaşadığı bir anısını anlattı. Dere, Kurtiz’in Ezel dizisindeki "Eyşan" sözlerinin hala kulaklarında çınladığını söyledi. Dere, anısını "Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi" adlı belgesel için verdiği röportajda paylaştı.

 

Ezel Dizisinin Unutulmaz İkilisinden Unutulmaz An

2009 yılında başlayan ve 71. bölümde final yapan Ezel dizisi, hala tekrar izleniyor. Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakteri ve Cansu Dere'nin hayat verdiği "Eyşan" karakteri, dizinin en çok beğenilen isimlerindendi. Cansu Dere’nin bu duygusal röportajı, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

"Viskinin İçine Buz Konmaz" Diye Kızdı

Cansu Dere, Tuncel Kurtiz’le ilgili son anısını şu sözlerle anlattı: "Gözleri dolu dolu, 'Geldi, o gün sohbet ettik. "Viski içelim mi?" dedi bana. "İçelim" dedim." Dere, viskiye buz koyması üzerine Kurtiz’in tepkisini anlattı. Dere, "Çok kızdı bana, 'Bu viskinin içine buz konmaz' dedi" sözlerini kullandı. Kısa bir süre sonra Kurtiz'i kaybettiklerini belirten Dere, o viskinin hala evinde durduğunu söyledi. "Hâlâ da o viskisi evde iki parmak kaldı, duruyor" dedi.

 

"Yüz Kere, Bin Kere Eyşan Demesi..."

Cansu Dere, Tuncel Kurtiz'in kendisi için ne kadar değerli olduğunu belirtti. Ramiz Dayı’nın Eyşan deyişinin hala kulaklarında olduğunu söyledi. Dere, "Yüz kere 'Eyşan', bin kere 'Eyşan' demesi de hâlâ kucağımda çınlıyor, inanın. Onun o sesi..." diyerek usta oyuncuya olan özlemini dile getirdi.

