Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'lu ‘Binbir Gece Masalları’nın Cadı’sı belli oldu

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'lu ‘Binbir Gece Masalları’ dizisi başlıyor!

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'lu ‘Binbir Gece Masalları’nın Cadı’sı belli oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2025 12:23

Bozdağ Film’in TRT Tabii platformu için hazırladığı “Binbir Gece Masalları” dizisi, uzun süredir merakla bekleniyordu. Ünlü oyuncu Cansu Dere, bu projeyle uzun bir aradan sonra dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor.

Dere’nin partneri ise başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol olacak. İkili, dizinin çekimlerinden önce Dubai’de düzenlenen TRT Tabii’nin MENA bölgesi açılışına katılacak. Açılışın ardından İstanbul’a dönecek olan ekip, dizinin çekimlerine başlayacak.

Dönem dizisi olarak ekranlara gelecek projede, Metin Günay yönetmen koltuğunda otururken, senaryoyu Atilla Engin kaleme alıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden “Cadı” rolünü ise başarılı oyuncu Didem Balçın canlandıracak.

Balçın, şu sıralar TRT1’de yayınlanan “Bir Zamanlar İstanbul” dizisinde Fidan karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. İddialı oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken “Binbir Gece Masalları” dizisinin yayın tarihi ise şimdiden merak konusu oldu!

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