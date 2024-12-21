Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol “Binbir Gece Masalları” için São Paulo’da buluştu!

Bozdağ Film’in 30 bölümden oluşacak dev prodüksiyonu “Binbir Gece Masalları”, önümüzdeki yıl izleyiciyle buluşacak. Etkinlikte bir araya gelen Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. İkilinin birlikte sergilediği uyum, şimdiden diziyi bekleyenleri heyecanlandırdı.

Dizinin hazırlıklarının son hız devam ettiği ve hikayenin masalsı atmosferiyle dikkat çekeceği öğrenildi. Dere ve Çelikkol’un bu etkileyici projede nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden büyük merak konusu. “Binbir Gece Masalları”, Türk dizi dünyasına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.