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Cansu Dere: Kenan İmirzalıoğlu ile bir daha çalışırım

Güzel oyuncu Cansu Dere, uzun bir süredir kameralardan uzak kaldıktan sonra marka yüzü olduğu bir etkinlikte şık bir elbiseyle görüntülendi ve gece boyunca tüm gözleri üzerine çekti. Dere, basın mensuplarının "Kenan İmirzalıoğlu ile yeni bir proje için bir araya gelmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi.

Cansu Dere: Kenan İmirzalıoğlu ile bir daha çalışırım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-11-2023 10:05

Cansu Dere'nin marka yüzü olduğu bir etkinlik, önceki akşam hem özel bir tanıtım etkinliğiyle hem de yılbaşı partisiyle Ulus 29'da gerçekleşti. Bu özel gecede iş ve sanat dünyasından birçok önemli isim bulunuyordu.

Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu, Boğaç Aksoy, Kaan Aslı Cüreklibatur ve Arzu Kunt gibi birçok tanınmış ismin katıldığı etkinlik, Cansu Dere'nin şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Geceden önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Dere, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Uzun bir süredir kameralardan uzak kalan güzel oyuncu, şık bir elbiseyle gecede tüm gözleri üzerine çekti.

Yeni bir projeyi beklediğini ifade eden Dere, "Henüz beni heyecanlandıran bir proje gelmedi. Birçok senaryo okuyorum ancak henüz karar vermedim. Durum şu anda stabil devam ediyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in birlikte oynadıkları 'İstanbul İçin Son Çağrı' adlı yeni film hakkında ise Dere, "Maalesef henüz fırsat bulamadım izlemek için, ancak en kısa sürede takip edeceğim" dedi.

Cansu Dere, "Kenan İmirzalıoğlu ile tekrar yeni bir projede yer alır mısınız?" sorusuna ise, "Tabii ki bir daha çalışırız, ancak şu an için böyle bir proje gündemimizde değil" yanıtını verdi.

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