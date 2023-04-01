Cansu Dere aylar sonra ortaya çıktı!

Cansu Dere, önceki gün Etiler'deydi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası iyi dileklerini ileten oyuncu, "Umarım daha güzel günler hepimizi bekliyordur. Daha mutlu olmayı hak ediyor herkes" şeklinde konuştu.

"YÜRÜYEBİLİYORUM"

Evinde geçirdiği kaza sonucu topuğundan ameliyat olduğu hatırlatılan Cansu Dere, "İyileşti, yürüyebiliyorum. Bir ay üzerine basamadım. Her şey yoluna girecek” dedi.

"SIKICI BİR DÖNEM OLDU"

"2022 sizin için zor geçti, evinizde yangın, sonrasında kaza geçirdiniz" sözlerine oyuncu, "Sırf benim için zor geçseydi bir sıkıntı olmazdı. Bence hepimiz için çok zor geçti. Orada bir problem var. Ben bunları hallederdim de herkes için karanlık bir dönem oldu. Sıkıcı bir dönem oldu” dedi.