Cansu Dere, 14 milyon TL'lik teklifi reddetti mi?

Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere ile şimdilerde Camdaki Kız kadrosunda yer alan Selma Ergeç ile geçtiğimiz gün Nişantaş'nda görüntülendi.



"BİZ ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

Bir kafede kahve içen iki arkadaş daha sonra mağazaları gezdi. Basın mensuplarını ile ayaküstü sohbet eden iki arkadaşa habercilerin "Beraber bir projeniz mi var? Onun için mi buluştunuz?" sorusuna "Şu an için iş güç düşünmüyoruz. Biz çok yakın arkadaşız. Halletmemiz gereken bir iş vardı. Onun için beraberiz" dediler.

İDDİLARA CEVAP VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Ordu'da açılan bir eczaneye adı verilen Cansu Dere, konu hakkında "O eczaneden haberim yok. Bir şey diyemem" derken kısa zaman önce haberlere konu olan "14 milyon TL'lik reklamı reddetti" haberlerine de açıklık getirdi. Dere, "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok" diyerek aracına bindi.