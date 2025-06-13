Cansel Elçin'in Çıplak Sahnesine Eşinden Şaşırtan Tepki: “Bu Ne!”

Cansel Elçin'in çıplak sahnesine eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın tepkisi ve çiftin babalık-annelik deneyimleri gündem oldu.

Cansel Elçin'in Çıplak Sahnesine Eşinden Şaşırtan Tepki: “Bu Ne!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2025 16:58

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, evlilikleri ve samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü çift, katıldıkları Hadi Anlat programında hem ilişkilerini hem de ebeveynlik deneyimlerini anlattı. Programda en dikkat çeken an ise Cansel Elçin’in çıplak sahnesiyle ilgili eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın verdiği tepki oldu.

Eşinin Tepkisi: “Bu Ne!”

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, son dizisi Adsız Aşıklardaki çıplak sahnesiyle ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Elçin, “Zeynep Tuğçe Bayat, sahneyi görünce ‘Bu ne!’ diye bağırdı. Çırılçıplağım orada. Çıplak sahne varsa hep bana geliyor. Çünkü herkes reddediyor. Artık giyinik rol oynayamıyorum, kaşem de 100 kat arttı” ifadelerini kullandı. Bayat ise, “O Fransız olduğu için bu konularda biraz daha rahat” dedi. Çiftin bu esprili açıklamaları stüdyoda keyifli anlar yaşattı.

Babalık ve Aile Hayatı

2020 yılında dünyaevine giren çift, ocak ayında ilk bebekleri Atlas’ı kucaklarına aldı. Zeynep Tuğçe Bayat, anne olmanın kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu söyledi. “Çok başka bir hismiş, hiç bu kadar bütün hissetmemiştim” diyerek duygularını paylaştı. Cansel Elçin ise, “Ben belli bir yaştan sonra baba oldum. ‘Bunun altından kalkabilecek miyim?’ diyordum. Ama babalık o kadar da zor değil. Yavaş yavaş iletişime geçiyoruz oğlanla, tepki vermeye başladı” dedi.

Om Sesiyle Uyutuyor

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, oğlunu uyutmak için meditasyondan faydalandığını belirtti. “Atlas’ı Tibet usulü Om sesi ile uyutmaya çalışıyorum. İş bölümü yapmıyoruz evde” diyerek babalığın keyfini sürdüğünü ifade etti. Çiftin samimi açıklamaları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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