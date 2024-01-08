Cansel Elçin'den sürpriz hamle! O dizide boy gösterecek!

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Cansel Elçin bir dönüyor pir dönüyor. İşte detaylar...

Cansel Elçin'den sürpriz hamle! O dizide boy gösterecek!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 08-01-2024 13:45

Cansel Elçin, önemli projelerle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda, Netflix'in Halit Ergenç'in başrolünde olduğu "Adsız Aşıklar" dizisi için Cumartesi Film ile anlaşma sağladı. Bu iddialı dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak ve Elçin, Funda Eryiğit ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimlerle birlikte bu yapımın konuk oyuncularından biri olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansel Elçin, son olarak Ay Yapım'ın FOX için hazırladığı "Şahane Hayatım" dizisine de renk katacak. Birçok unutulmaz yapımda yer alan deneyimli oyuncu, Çağrı Bayrak'ın yönettiği "Şahane Hayatım"da seyirciyi sürpriz bir karakter olan Ahmet rolüyle karşılayacak.

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