Cansel Elçin Yalıkavak'ta tatilin tadını çıkardı

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, önceki gün Yalıkavak'ta bir mekanda görüntülendi. Arkadaşıyla denize girmek için hazırlanan Elçin, iskeleden atlamak ile merdivenlerden denize inmek arasında kararsız kaldı. Son anda atlamaktan vazgeçip merdivenlerden suya giren oyuncu, denizin keyfini çıkardı. Elçin'in suyun soğukluğu karşısındaki tepkisi tebessüm ettirdi.

Denizden çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cansel Elçin, yaz tatilinin keyifli geçtiğini belirtti. "Güzel bir yaz geçiriyorum. Çok güzel bir ülkemiz var, sahip çıkalım. Ben daha çok Marmaris ve Bodrum taraflarını seviyorum, tekne tatiline bayılıyorum. Benim teknem yok ama 'En iyi tekne arkadaşının teknesidir' sözünü uyguluyorum. Teşekkür ediyorum buradan arkadaşlarıma" dedi.

Elçin, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun tiyatro oyunu provasında bir erkekle öpüşmesiyle ilgili düşüncelerini de paylaştı. "Benim yorumum Uraz için çok önemli değildir, önemli olan bazı şeylerin çiğ kalmaması. Ben de oynarım, sonuçta bu bir rol" şeklinde konuştu.