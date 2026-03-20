Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’tan Oğulları Atlas’a Anlamlı Hatıra

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, aile yaşamlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2020 yılında evlenen çift, mutlu birlikteliklerini yeni projeleriyle de gündeme taşıdı.

2025 yılının şubat ayında oğulları Atlas’ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bu süreçte yaptıkları paylaşımlarla büyük ilgi gördü.

Atlas İçin Anlamlı Proje

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas için özel bir projeye imza attı. Çift, çocuklarına kalıcı bir hatıra bırakmak amacıyla sözlerini kendilerinin yazdığı bir şarkı hazırladı.

Hazırlanan bu eser, yalnızca bir şarkı olarak kalmadı. Aynı zamanda kliplendirilerek görsel bir projeye dönüştürüldü.

Aile Yaşamlarıyla Dikkat Çekiyorlar

Minik Atlas ile birlikte yeni bir döneme adım atan çift, hem kariyerleri hem de aile hayatlarıyla magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaştıkları aile kareleri, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor. Özellikle çocuklarıyla birlikte verdikleri pozlar, kısa sürede geniş kitlelere ulaşıyor.

Kalıcı Bir Hatıra Bıraktılar

Hazırlanan şarkı ve klip, çiftin oğulları Atlas için bıraktığı anlamlı bir hatıra olarak öne çıktı. Bu proje, sanat ve aile yaşamını bir araya getiren bir çalışma olarak dikkat çekti.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın bu adımı, sosyal medyada da ilgiyle karşılandı.