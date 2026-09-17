Türk Dizileri Rusya'yı Salladı! Moskova'da Bebeklere Burak Özçivit'in Adı Veriliyor

Rusya'da Türk dizileri rüzgarı esiyor. Moskova'da 2026 yılında doğan erkek bebeklere Burak Özçivit'in adı verilmeye başlandı.

Türk Dizileri Rusya'yı Salladı! Moskova'da Bebeklere Burak Özçivit'in Adı Veriliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 13:41

Türk yapımlarının yurt dışındaki devasa etkisi ve kültürel ihracatı Rusya'da bambaşka bir boyut kazandı. Moskova bölgesi Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın açıkladığı 2026 yılı resmi verilerine göre Türk dizilerinin ülkede ulaştığı büyük popülarite bebek isimlerine kadar yansıdı. Listede en dikkat çeken detay ise Türk sinema ve televizyon dünyasının dünyaca ünlü aktörü Burak Özçivit'in ismi oldu.

Moskova'da Erkek Bebeklere Burak İsmi Verilmeye Başlandı

Moskova Bölgesi Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından paylaşılan raporda; 2026 yılında bölgede doğan çocuklara Odysseus, Apollon ve Yaropolk gibi sıra dışı isimlerin verildiği belirtildi. Yayınlanan resmi verilerin en sürpriz ve dikkat çekici maddesi ise Rus ebeveynlerin erkek bebeklerine Burak ismini koymaya başlaması oldu.

Rus yetkililer bu dikkat çekici eğilimi, ülkede izlenme rekorları kıran Türk dizilerine ve bu yapımların başrol oyuncularına duyulan büyük ilgi ve sevgililiğe bağlıyor.

Malkoçoğlu'ndan Kuruluş Osman'a Uzanan Küresel Başarı

Kariyerine 2006 yapımı Eksi 18 dizisiyle başlayan Burak Özçivit Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Malkoçoğlu Bali Bey karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. 2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisindeki Kemal Soydere rolüyle Balkanlar'dan Latin Amerika'ya kadar uluslararası bir fenomene dönüşen başarılı oyuncu 2019'dan bu yana yer aldığı Kuruluş Osman dizisindeki Osman Gazi karakteriyle Rusya'daki hayran kitlesini zirveye taşıdı.

Rusya'daki sevenlerinin sokak etkinlikleri düzenlediği, portrelerini taşıdığı ve sosyal medyada gündemden düşürmediği Özçivit'in önümüzdeki dönemde yer alacağı yeni projelerle ülkedeki popülerliğini daha da artırması bekleniyor.

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