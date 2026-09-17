Merve Boluğur 39 Yaşına Bastı! Doğum Gününde Sahnede Hileli Şovu

39 yaşına basan Merve Boluğur doğum gününde Manifest'in Hileli şarkısıyla dans etti. İşte sosyal medyayı sallayan o renkli anlar...

Merve Boluğur 39 Yaşına Bastı! Doğum Gününde Sahnede Hileli Şovu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 14:25

Ekranların hırçın ve iddialı güzellerinden ünlü oyuncu Merve Boluğur 39. yaş gününü dostlarıyla birlikte düzenlediği renkli ve coşkulu bir partiyle kutladı. Her açıklaması ve sosyal medya paylaşımıyla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu doğum gününe özel hazırladığı sürpriz performansla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Partiye Manifest ve Hileli Dansı Damga Vurdu

Yeni yaşını kutladığı özel geceden renkli anları takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur popüler müzik grubu Manifest'in sevilen şarkısı Hileli eşliğinde yaptığı dans şovuyla geceye damgasını vurdu. Sahnede ritme ayak uydurarak kendinden geçen ve özgüvenli figürleriyle dikkat çeken güzel oyuncunun eğlenceli anları arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildi.

39 yaşına basan ünlü ismin doğum günü partisinden paylaştığı bu hareketli ve iddialı dans videosu kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında viral oldu.

Sosyal Medyadan Beğeni ve Yorum Yağdı

Merve Boluğur'un paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları ve hayranları videoyu mesaj yağmuruna tuttu. Takipçileri ünlü oyuncunun yeni yaşını kutlarken enerjisine, fit görüntüsüne ve neşeli hallerine övgüler yağdırdı. Yeni yaşında da iddiasından ve enerjisinden bir şey kaybetmediğini gözler önüne seren Boluğur'un Hileli dansı magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

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