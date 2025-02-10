Caner Sarıoğlu’nun Yeni Kitabı “Dünyanın En Komik Hayvanı” Raflardaki Yerini Aldı

Çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden Caner Sarıoğlu, yeni kitabı Dünyanın En Komik Hayvanı ile minik okurların karşısına çıktı. Daha önce Uzaydaki Gizemli Robot, Sınıftaki Gizemli Saat, Şehirdeki Gizemli Sinyal ve Dünyanın En Korkak Hayvanı gibi kitaplarıyla tanınan yazar, bu kez dostluk ve mizah dolu bir hikâye sunuyor.

1. ve 2. sınıf öğrencilerine hitap eden 32 sayfalık kitap, çocukların arkadaş ilişkilerine dair bakış açılarını geliştirmeyi hedefliyor. Eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken eser, Timaş Çocuk Yayınları tarafından karton kapak baskısıyla yayımlandı.

Minik okurlar için keyifli bir okuma deneyimi sunan Dünyanın En Komik Hayvanı, kitapçılardaki yerini aldı!