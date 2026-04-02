Caner Erkin’den Aşk İtirafı: "İyi ki Doğdun Güzelim, Size Deliriyorum!"

Türk futbolunun deneyimli ismi Caner Erkin, kendisi gibi ünlü olan oyuncu eşi Şükran Ovalı’nın yeni yaşını sosyal medya üzerinden yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Roma’da başlayan aşklarını mutlu bir evlilikle sürdüren çiftin aile pozu, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Size Deliriyorum": Sahadan Kalbe Romantik Mesaj

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve kızları Mihran Ela’nın birlikte yer aldığı duygusal bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü futbolcu, paylaşımının altına şu notu düşerek eşine olan aşkını haykırdı:

"Canım eşim seni çok seviyorum. İyi ki doğdun güzelim. Ben sana çok aşığım, çok güzelsiniz. Size deliriyorum. Güzellerim her şeyimsiniz."

Roma'da Atılan İmzalar, Mihran Ela ile Taçlandı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 2 Ocak 2017 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir törenle dünyaevine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak ve huzurlu bir şekilde yaşamayı tercih eden çift, 2018 yılında kızları Mihran Ela’yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Şükran Ovalı'nın doğum günü vesilesiyle paylaşılan bu son fotoğraf, takipçileri tarafından "Maşallah" yorumlarıyla karşılanırken, Erkin'in saha dışındaki duygusal yönü bir kez daha takdir topladı.