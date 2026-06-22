Candan Erçetin Lüleburgaz'daki Çiftlik Hayatını Anlattı!

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden ve zarafetiyle hayranlık uyandıran usta sanatçı Candan Erçetin usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın ekran klasiği haline gelen programına konuk oldu. Sanat dünyasından uzakta kurduğu mütevazı yaşamıyla merak uyandıran ünlü sanatçı özel hayatından Lüleburgaz'daki doğal yaşamına kadar pek çok konuda ilk kez bu kadar samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Candan Erçetin aşk ve sanat hayatıyla ilgili çok çarpıcı hikayeler anlattı. Hayat arkadaşı Hakan Karahan için "Birbirimizde çok emeğimiz var" dedi.

"Hakan'la Birbirimizde Çok Emeğimiz Var"

Magazin dünyasının gözünden uzak, uzun yıllardır istikrarlı ve saygın bir birliktelik sürdürdüğü hayat arkadaşı ünlü yazar ve oyuncu Hakan Karahan'la olan ilişkisine değinen Candan Erçetin aşkın ve sadakatin formülünü verdi. İlişkilerinin derinliğini ve birbirlerine olan bağlılıklarını tek bir cümleyle özetleyen Erçetin "Birbirimizde çok emeğimiz var" diyerek Karahan'ın hayatındaki ve kalbindeki yerinin ne kadar büyük olduğunu vurguladı.

10 Dönümlük Çiftlikte Tilki Nöbeti!

Yıllardır kalabalık şehir hayatından kaçıp Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine yerleşen ve burada doğayla iç içe bir yaşam süren Candan Erçetin çiftlik hayatının göründüğü kadar kolay olmadığını esprili bir dille anlattı. Toprakla uğraşmanın kendisi için bir tutku olduğunu belirten usta yorumcu çiftlikteki günlük koşturmacasını şu sözlerle tarif etti:

"Bir parça toprağım olsun ben de orada ekip biçeyim istedim. Bizim çiftliğimiz 9-10 dönüm bir yer. İş hiç bitmiyor. Tilki girdi, bir şey devrildi, sürekli bir koşturmaca içindeyim. Yine de değer."

"Doğayla Baş Başa Olmak Her Şeye Bedel"

Kümese giren tilkilerden devrilen ağaçlara kadar çiftlikte her gün ayrı bir macera yaşadığını belirten Erçetin tüm bu yorgunluğa rağmen toprağın ve üretmenin kendisine verdiği huzurun paha biçilemez olduğunu söyledi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın derinlikli sorularıyla adeta içini döken ünlü sanatçının bu doğal ve samimi açıklamaları ekran başındaki izleyicilerden ve sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı.