Ümit Erdim ve Kızı Ela'dan Eğlenceli Dans Şovu

Ekranların sevilen ismi sempatik oyuncu ve sunucu Ümit Erdim sosyal medya hesabından kızı Ela ile birlikte yaptığı eğlenceli ve sevgi dolu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Kızıyla olan bağını ve neşeli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşarak kalpleri eriten ünlü oyuncu bu kez son dönemin popüler grubu Manifest'in hit parçası eşliğinde sergilediği dans performansıyla magazin gündemine oturdu.



Manifest'in Hileli Şarkısıyla Ritme Ayak Uydurdular





Ümit Erdim, kızı Ela ile Manifest'in Hileli şarkısı eşliğinde dans ettikleri anları paylaştı.



"Yayınlanmayan Manifest klibi" pic.twitter.com/6VQE3Fz6E5 — Populicc (@populicc) June 22, 2026

Son dönemde dijital platformlarda ve sosyal medya akımlarında listeleri altüst eden Manifest grubunun Hileli şarkısını açan baba-kız, odanın ortasında adeta profesyonel dansçılara taş çıkarttı. Kızı Ela'nın neşeli adımlarına ve ritim duygusuna aynı enerjiyle ayak uyduran Ümit Erdim performansı boyunca kızını bir an olsun yalnız bırakmadı. İkilinin senkronize hareketleri ve birbirlerine sevgiyle baktıkları o anlar izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Yayınlanmayan Manifest Klibi

Ümit Erdim kısa sürede sosyal medyada izlenme ve beğeni rekorları kıran bu sevimli videoyu grubun tarzına ve kliplerine esprili bir gönderme yaparak şu eğlenceli notla paylaştı:

"Yayınlanmayan Manifest klibi"

Takipçilerden Beğeni ve Yorum Yağmuru

Ümit Erdim'in kişisel Instagram hesabından paylaştığı bu video saniyeler içinde binlerce yorum aldı. Baba-kızın bu samimi dünyasına hayran kalan sosyal medya kullanıcıları videonun altına; "Yılın en tatlı klibi olmuş", "Ela babasının enerjisini tamamen almış" şeklinde binlerce övgü dolu mesaj bıraktı.