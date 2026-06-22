Acun Ilıcalı'dan Kızlarıyla Dikkat Çeken Paylaşım!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Babalar Günü'nde kızlarıyla poz verdi

Acun Ilıcalı'dan Kızlarıyla Dikkat Çeken Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2026 17:30

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı Babalar Günü'nde geleneği bozmadı ve kızlarıyla bir araya geldiği sıcak bir aile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yoğun iş temposunun arasında çocuklarına ayırdığı vakitlerle ve onlara olan düşkünlüğüyle sık sık adından söz ettiren Ilıcalı'nın bu anlamlı karesi kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Üç Kızı Yanındaydı

Babalar Günü'nü çocuklarıyla kutlayan ünlü televizyoncunun paylaştığı fotoğrafta üç kızı Leyla, Yasemin ve Melisa yer aldı. Kızlarıyla yan yana neşeli bir poz veren Ilıcalı'nın mutluluğu gözlerinden okunurken takipçileri kızlarının babalarına olan benzerliği ve büyüdükleri yönünde binlerce yorumda bulundu.

"Tek Eksiğimiz Var" Diyerek Büyük Kızını Etiketledi

Fotoğrafta bir detay ise gözlerden kaçmadı. Dört kız babası olan Acun Ilıcalı bu özel günde yanında olamayan en büyük kızı için fotoğrafa duygusal bir not düştü.

Kızlarıyla yan yana verdiği pozu kişisel hesabından paylaşan ünlü isim "Tek eksiğimiz var" yazarak büyük kızı Banu Ilıcalı'yı etiketledi.

İşleri ya da programı nedeniyle o an aralarında bulunamayan büyük kızı Banu Ilıcalı'ya sosyal medyadan sevgi dolu bir mesaj gönderen ünlü yapımcının bu paylaşımı aile bağlarına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede magazin sayfalarında en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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