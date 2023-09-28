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Canan Karatay'dan Saç Dökülmesini Önleyici Öneriler

Her açıklamasıyla gündeme damga vuran Canan Karatay, saç dökülmesi problemi yaşayan erkeklere yönelik önemli bilgiler paylaştı. Karatay, özellikle fazla pilav tüketiminin insülin direncini yükseltip saç dökülmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Canan Karatay'dan Saç Dökülmesini Önleyici Öneriler
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-09-2023 21:44

Canan Karatay, son zamanlarda öne çıkan sağlık konuları hakkında açıklamalar yaparak gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son açıklamasında, erkekleri saç dökülmesine karşı uyardı. Kendi tespitleri ve bilgilerine dayanarak, Karatay pilavın saç dökülmesinde büyük bir etkisi olduğunu belirtti.

Karatay, erkeklerin özellikle pilava olan ilgisini dile getirerek, bu durumun saç dökülmesi sorununu tetikleyebileceğini ifade etti. Saç dökülmesi sorununun çözüm yolları hakkında da bazı tavsiyelerde bulundu.

Açıklama: Pilav ve Saç Dökülmesi

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, pilavın neden olduğu insülin direnci, saç dökülmesini etkileyen faktörlerden biridir. Karatay, bu bağlantının bilimsel olduğunu ve kendi kitabında da bu konuya değindiğini belirtti. "Erkekler pilava çok meraklı. Pilav lezzetli olabilir, ancak saç dökülmesinin ana nedenlerinden biridir. Çünkü insülin seviyesini yükseltir" dedi.

Saç dökülmesi konusunda önerilerde bulunan Canan Karatay, saç dökülmesi yaşayan bireylerin tereyağı ve zeytinyağı tüketimini artırmaları gerektiğini vurguladı. Bu yağların, saç dökülmesini önleyici etkilere sahip olduğunu ifade etti.

Karatay, D vitamini takviyesinin de önemine değindi. D vitamini eksikliğinin, saç dökülmesi sorununa neden olabileceğini belirtti. Ayrıca B12 vitamin seviyesinin de kontrol edilmesi gerektiğini ekledi.

"Saçınızın çıkmasını istiyorsanız, cildinize iyi bakmalısınız" diyerek sözlerine devam eden Karatay, bol güneş banyosu yapılması gerektiğini belirtti.

Bu açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminde yer alan Karatay, saç dökülmesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti.

Erkeklerin saç dökülmesi konusunda daha bilinçli olmaları ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği mesajını veren Karatay, sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.

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