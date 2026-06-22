Canan Karatay’dan Hakan Ural’ı Şaşkına Çeviren Söz: Stüdyo Dondu!

Bugün sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri Canan Karatay ile Hakan Ural arasında canlı yayında geçen kısa ama oldukça dikkat çekici diyalog oldu. Aslında her şey gayet sıradan bir sohbetle başladı. Canan Karatay Kanal D’de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına konuk olmuştu. Programda sağlıkla ilgili konular konuşulurken bir ara konu Babalar Günü’ne geldi.

Babalar Günü Hediyesi Gündeme Geldi

Sohbet sırasında Hakan Ural Canan Karatay’ın kendisine Babalar Günü’nde 200 lira verdiğini hatırlattı. Bunu da oldukça samimi ve esprili bir şekilde dile getirdi. Muhtemelen stüdyodaki herkes sıradan bir teşekkür ya da kısa bir şakalaşma bekliyordu. Ancak Canan Karatay’ın verdiği cevap bir anda ortamın havasını değiştirdi.

Karatay’dan Kahkaha Attıran Cevap

Canan Karatay Hakan Ural’ın sözlerine karşılık olarak “Tabii verdim. Sen 5 kuruşa 4 takla atan bir insansın” dedi. Bu sözler duyulur duyulmaz hem stüdyoda hem ekran başındaki izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı. Karatay’ın yıllardır alışık olunan filtresiz ve doğrudan konuşma tarzını bilenler için bu çıkış çok da sürpriz olmadı aslında.

Yine de canlı yayında söylenmiş olması nedeniyle sözler kısa sürede dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada birçok kişi bu anı paylaşmaya başladı. Kimi Karatay’ın espri yaptığını söylerken kimi de bu kadar açık sözlü olmasına şaşırdığını dile getirdi.

Hakan Ural Durumu Espriye Vurdu

Canan Karatay’ın bu çıkışı karşısında Hakan Ural’ın birkaç saniye ne diyeceğini düşündüğü fark edildi. Ancak o da ortamı germek yerine esprili bir yanıt vermeyi tercih etti. Gülerek “Parayı sevdiğim doğrudur” dedi.

Bu cevap stüdyoda gülüşmelere neden olurken sohbet de aynı samimi havada devam etti. Görünen o ki iki isim arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Tam tersine izleyenler bunu dostane bir takılma olarak değerlendirdi.

Sosyal Medyada Hızla Yayıldı

Programdaki bu kısa diyalog yayın sonrasında sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Videonun farklı kesitleri binlerce kez paylaşıldı ve kullanıcılar yorumlarda hem Karatay’ın beklenmedik çıkışını hem Hakan Ural’ın verdiği rahat cevabı konuştu. Kısacası birkaç saniyelik bu sohbet günün en çok dikkat çeken televizyon anlarından biri haline geldi.