Can Yaman’lı “Sandokan”ın ilk afişi yayınlandı!

Ünlü oyuncu Can Yaman’ın başrolünde yer aldığı, büyük prodüksiyonlu “Sandokan” dizisinin ilk afişi izleyicilerle buluştu. Gossip Girl’ün yıldızı Ed Westwick ve Mumya serisiyle tanınan John Hannah gibi dünyaca ünlü isimlerle kamera karşısına geçen Yaman, dizide etkileyici bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

Can Yaman’lı “Sandokan”ın ilk afişi yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-02-2025 15:33

İtalyan devlet kanalı Rai’de sonbaharda ekrana gelecek dizi, toplam 3 sezondan oluşacak. İlk sezonu 4 ayda tamamlanan ve 8 bölüm sürecek yapım, yüksek bütçesi ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

Jan Maria Michelini’nin yönettiği dizi, 23-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen prestijli London TV Screenings fuarında uluslararası sektör temsilcilerine tanıtılacak. Fremantle tarafından dağıtımı yapılan “Sandokan”, 28 Şubat sabahı 1000 kişilik özel bir gösterimle fuar ziyaretçilerine sunulacak.

Can Yaman ve Sandokan ekibi, gösterim öncesinde sahneye çıkıp projeyle ilgili detaylar paylaşacak ve ardından dünyanın en büyük dijital platform yöneticileriyle bir araya gelecek. Ünlü oyuncunun çarşamba günü Londra’ya gideceği öğrenildi.

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