Can Yaman’ın dizisi El Turco 33 ülkeye açılıyor

El Turco dünyayı fethediyor: Can Yaman fırtınası 33 ülkeye yayılıyor!

Can Yaman’ın başrolünde yer aldığı, Ay Yapım imzalı El Turco, sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görüyor. GAİN platformunda tüm bölümleriyle yayında olan dizi, hem yüksek prodüksiyon kalitesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti.

IMDb listesine girdi, rekor izlenme getirdi

Henüz yayınlanmadan önce IMDb'nin "2025’in En Çok Beklenen Yapımları" listesine girerek merak uyandıran El Turco, Brezilya, Rusya, Romanya ve Honduras gibi ülkelerde büyük başarı elde etti. Brezilya’da ilk bölümüyle 15 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan dizi, dijital platformlarda da en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.

Dünya çapında bir fenomen haline geldi

Nisan ayında İtalya, Orta Doğu ülkeleri, Panama, Çek Cumhuriyeti ve ABD dahil olmak üzere 33 ülkede daha yayınlanacak olan El Turco, küresel çapta büyük bir izlenme başarısı yakaladı. Farklı coğrafyalarda yayınlandığı dijital platformlarda en çok izlenen dizi olmayı başaran yapım, Türk dizi sektörünün uluslararası alandaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Yıldızlarla dolu dev kadro

Başrolde Can Yaman’a; Greta Ferro, Will Kemp, Veronica Ferres ve Kieran O'Reilly gibi dünya çapında tanınan isimler eşlik ediyor. Türk oyuncular Luk Piyes, Armağan Oğuz ve Hüseyin Danyal da projeye değer katıyor.

Gerçek bir hikâyeden ilham alındı

Dizinin senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturuyor. 1683 II. Viyana Kuşatması sırasında yaralanıp İtalya’nın Moena köyüne sığınan Osmanlı yeniçerisi Hasan Balaban’ın gerçek hayat hikâyesi, aksiyon, tarih ve dramın iç içe geçtiği sürükleyici bir anlatımla ekrana taşınıyor. Dizi, Orhan Yeniaras’ın kitabı "El Turco: II. Viyana Kuşatmasının Bilinmeyen Yönleri"nden uyarlandı.