Can Yaman'ın ardından Furkan Palalı da İtalya yolcusu

İtalya'nın en çok izlenen programlarından biri olan "Verissimo"ya konuk olan başarılı oyuncu Furkan Palalı, "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde canlandırdığı 'Fikret Fekeli' karakteriyle İtalya'da büyük bir hayran kitlesi elde etti. "Terra Amara" adıyla İtalya'da oldukça popüler olan bu Türk dizisi, Furkan Palalı'nın yurtdışında tanınırlığını artırdı. Birkaç hafta önce "Canale 5" kanalında yayınlanan Verissimo programına katılan Palalı, bu süreçte Milano ve Roma'dan 3 farklı yapımcının kendisine iş teklifi yaptığını açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyuncu, menajeriyle birlikte İtalya'ya giderek yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. İtalya'da oldukça takip edilen bir basın organına röportaj veren Furkan Palalı, projelere prensip olarak olumlu yaklaştığını ifade etti. İki gün süren yoğun görüşmelerin ardından, oyuncu projelerle ilgili detaylı görüşmeler için önümüzdeki günlerde tekrar İtalya'ya ziyaret gerçekleştirecek. İngilizce bilgisini etkili bir şekilde kullanan Palalı, aynı zamanda İtalyanca eğitimine hızlı bir şekilde başlamış durumda.

Furkan Palalı, konuyla ilgili olarak duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirerek, yurtdışında projelerinin ilgi görmesinin kendisini gururlandırdığını söyledi. Projelerle ilgili detaylı görüşmelerin devam edeceğini belirten Palalı, bu süreçte takvimsel çakışmalar olup olmadığını henüz bilmediklerini ifade etti. Oyuncu, gelecekte televizyon ekranlarında kendisini yeniden görmeyi umut ettiğini de belirtti.