Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi

Can Yaman, başrolünde yer aldığı “El Turco” dizisinin galaları için Rusya ve Brezilya’da etkinliklere katılıyor!

Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2025 14:05

Başrolünde Can Yaman’ın yer aldığı ve merakla beklenen “El Turco” dizisi için heyecan dorukta! 6 bölümden oluşan dizi, 21 Mart’ta dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak. Oyuncu, diziyi yayınlayacak olan Ivi platformunun düzenlediği gala ve etkinlikler için Rusya’ya gitti.

Moskova’da Can Yaman Fırtınası!

Can Yaman, dizinin Moskova’daki özel gösterimleri ve etkinliklerine katılmak için Vnukovo Havalimanı’nda sevenlerinin büyük ilgisiyle karşılandı. “Erkenci Kuş” ve “Bay Yanlış” dizileriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncuyu görmek için hayranları St. Petersburg’dan bile geldi. Yoğun ilgi üzerine Ivi platformu yeni salonlar açıldığını müjdeledi.

Etkinliklerden elde edilen bilet gelirleri ise bir hayır kurumuna bağışlandı. Moskova’daki etkinliklerde hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Can Yaman, imza dağıttı ve şehir turu yaptı.

Brezilya’ya Dev Organizasyon!

Rusya etkinliklerinin ardından 23-30 Mart tarihleri arasında Can Yaman, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde olacak. Dizinin yayıncı kuruluşu “Globo” platformunun gala, söyleşi ve etkinliklerine katılacak.

Ayrıca, Brezilya’daki hayranlarıyla özel buluşmalar gerçekleştirecek olan Yaman, 300 kişilik özel bir fan etkinliğinde hayranlarıyla bir araya gelecek. 29 Mart’ta ise 1300 hayranıyla birlikte “El Turco”nun özel gösterimine katılacak.

İtalya’da da Yayınlanacak!

Dünya çapında büyük ilgi gören “El Turco”, İtalya’daki izleyicilerle de buluşacak. Canale5 televizyonu, diziyi 27 ve 28 Mart akşamları üçer bölüm halinde yayınlayacak.

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