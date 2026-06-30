Can Yaman'dan Barış Kılıç'a Salvo: "Üç Kuruş Menfaat İçin..."

Dizi ve televizyon dünyası eşi benzeri görülmemiş bir "usta yapımcı - jön oyuncu" savaşıyla çalkalanıyor! Faruk Turgut'un İzzet Çapa'ya verdiği röportaj fitili ateşlemişti. Günlerdir Faruk Turgut'la İtalya'da kariyerini sürdüren Can Yaman arasında karşılıklı yaşanan söz düellosuna son olarak reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinin Ömer'i başarılı aktör Barış Kılıç da dahil oldu.

Barış Kılıç'ın yapımcı Faruk Turgut'a destek vermesi üzerine çılgına dönen Can Yaman sosyal medya hesabından adeta pimi çekilmiş bir bomba bıraktı. Sektördeki taşları yerinden oynatacak cinsten bir yazı yayınlayan Yaman; hem Kılıç'a yüklendi hem de eski yapımcısı hakkında şoke eden iddialar ortaya attı.

"Üç Kuruş Menfaat İçin Sıraya Girdiniz, Önemli Değilsiniz!"

Barış Kılıç'ın yapımcıyı savunan sözlerine isim vermeden ancak hedefi net göstererek yanıt veren Can Yaman açtı ağzını yumdu gözünü. Sektördeki diğer oyuncuları sert bir dille eleştiren ünlü jön şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi üç kuruş menfaat için yapımcıya destek veren oyuncular türeyecek, göreceksiniz… Kaynak yapmayın, önemli değilsiniz… Biz de dürüst ve babacan zannediyorduk zamanında, ta ki arkamızdan dönenleri öğrenene dek… Siz hiçbir zaman o kadar para etmediniz, dolayısıyla arkanızdan da bir şeyler dönmedi; karşınızdakini dürüst sandınız… Problem yok, olduğunuz yerde devam edin. Benim baktığım yerden zerre kadar görünüyorsunuz…"

"Erkenci Kuş Değil, Benim Deham Kazandırdı!"

Kendisini Faruk Turgut'un fırlattığı iddialarına sert çıkan Can Yaman projenin başarısını tamamen kendi vizyonuna bağladı. Geçmiş projelerinden örnekler veren oyuncu, yurt dışı satış başarısının anahtarının kendisi olduğunu savundu:

"Erkenci Kuş'la onun beni yarattığını söyleyenler, ondan bir önceki işim Dolunay'ın kaç ülkeye satıldığını bir araştırsınlar. Erkenci Kuş'ta onlara ne kadar para kazandıracağımı tahmin ederler. Kimse babasının hayrına bir oyuncuyla çalışmak istemez. Can Divit karakterinin o şekilde yorumlanması benim deham, yapımcının değil. Bunu zamanında da açıkladım, o yüzden skandalize oldular… Çoğu şey doğaçlama. O yüzden benimle uğraşıldı, beni kaçırmamak için. Sadece bir yapımcının güdümünde olayım diye… İsmim yurt dışı satış garantisi demekti."

Eski Partner Demet Özdemir Hakkında Şok İddia!

Can Yaman'ın yayınladığı yazının en can alıcı ve magazin dünyasını birbirine katacak detayı ise Erkenci Kuş dizisindeki eski partneri (Demet Özdemir) ve telif hakları üzerine oldu. Yapımcının kendisini dolandırdığını öne süren Yaman, skandal bir iddiada bulundu:

"Bana gelen bilgilere göre Erkenci Kuş’ta oynadığım partnerim yurt dışı satış paylarını almış; yönetmen, senarist falan da almış ama dürüstlüğüyle (!) tanındığı söylenen yapımcı bana o hakkı ödememek için uydurduğu yalanları ben biliyorum… Sektörde kaşelerin dengesi değişti ve saldırılar başladı. Çıkan kötü haberlerin bile ben yapımcının altından çıktığına inanıyorum ki ona hep mecbur kalayım. Ama siz onu dürüstlüğüyle ve babacanlığıyla bilmeye devam edin. Öyle bilmek işinize gelir…"