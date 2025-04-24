Can Yaman'a Büyük Şok! Dizisi Yayından Kaldırıldı

Can Yaman, yurt dışında verdiği röportajdaki sözleriyle tartışma yaratınca, GAİN, başrolünü üstlendiği 'El Turco' dizisini yayından kaldırma kararı aldı. Yerli dijital yayın platformu, kararı "milli duyarlılıklar" gerekçesiyle açıkladı.

Can Yaman'ın Röportajı Tepki Çekti

'Erkenci Kuş' dizisiyle ün kazanan Can Yaman, 2020 yılında İtalya'ya taşındı ve kariyerine orada devam etmeye başladı. Son olarak bir röportajda kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna "İtalya" yanıtını vermesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

GAİN'den Açıklama: "Milli Duyarlılıklar Önceliğimizdir"

Platformdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Can Yaman’ın röportajında kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuştur. GAİN olarak milletimizin duyarlılıklarını önemsiyoruz. ‘El Turco’ dizimizin içeriğiyle oluşan bu çelişki nedeniyle diziyi yayından kaldırma kararı aldık."

'El Turco' Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Orhan Yeniaras’ın 'El Turco: II. Viyana Kuşatmasının Bilinmeyen Yönleri' adlı kitabından uyarlanan dizi, 1683 yılında Osmanlı'nın Viyana Seferi'ni konu alıyor. Dizide Can Yaman, savaşta yaralanıp İtalyan Alpleri'ndeki Moena köyüne sığınan yeniçeri Hasan Balaban’ı canlandırdı.



Yapımın senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyordu. Kadroda Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl, Kieran O'Reilly, Veronica Ferres, Madalena Aragao, Haluk Piyes, Hüseyin Avni Danyal ve Armağan Oğuz gibi isimler yer aldı.