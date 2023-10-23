Can Yaman yorumlara fena sinirlendi: Size oradan ne oluyor!

İtalya'da bir hayranının telefonuna vurup yere fırlattığı görüntülerle gündeme gelen Can Yaman, Türkiye'de yapılan eleştirilere cevap verdi. Aktör, hayranlarına duyduğu sevgiye atıfta bulunarak eleştirenleri kınadı ve şu açıklamayı yaptı:

"Hayranlarımla ilişkim harika, hatta bu sevgiyi o kadar fazla hissediyorum ki zaman zaman rahatsızlık veriyor, bazı insanlar bu sevgiyi istismar ediyorlar. Beni ve korumamı rahatsız eden bu tür kişilere karşı sessiz kalamam. Biliyorum, geçmişte yaşananları bilmeden eleştirmek kolay. Olayların bir skandal gibi sunulması, açıklama yapmadan önce hemen her şeyi bilmek istemeniz... Aylardır sürdürdüğüm yardım faaliyetlerinden ve pozitif katkılardan bihaber insanlar buraya gelip beni eleştiriyor. Burada kimse sorun yaşamadı, hatta herkes beni destekledi. Size ne oluyor oradan, başkalarının işlerine karışmaktan vazgeçin."