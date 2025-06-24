Can Yaman Yeni Sevgilisiyle Kırmızı Halıda Aşkını Gözler Önüne Serdi

Can Yaman, kariyerine İtalya’da devam ediyor ve özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, yeni sevgilisi DJ Sara Bluma ile katıldığı Italian Global Series Festival 2025’te kırmızı halının en çok konuşulan ismi oldu. Can Yaman, sevgilisini kırmızı halıda kucağına oturtarak objektiflere poz verdi. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Can Yaman ve Sara Bluma Kırmızı Halıya Damga Vurdu

Başarılı oyuncu, yeni projesi Sandokan dizisinin tanıtımı için festivalde yer aldı. Ancak tüm gözler onun ve yeni aşkının üzerindeydi. Kırmızı halıda DJ Sara Bluma ile el ele yürüyen Can Yaman, hayranlarından tam not aldı. Cesur ve samimi halleriyle dikkat çeken çift, festivalin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Can Yaman’ın İtalya’daki Başarısı ve Özel Hayatı Gündemde

Erkenci Kuş dizisiyle şöhretini katlayan Can Yaman, 2020 yılında İtalya’ya taşınarak kariyerine Avrupa’da yön vermişti. Şimdi ise hem yeni dizisi hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Sara Bluma ile olan bu cesur pozları, oyuncunun aşk hayatında yeni bir sayfa açtığının kanıtı olarak yorumlandı.