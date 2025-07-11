Can Yaman ve DJ Sevgilisi Sara Bluma'dan Sürpriz İstanbul Kararı

Can Yaman, aşk hayatıyla yine gündeme oturdu. Ünlü oyuncu, DJ sevgilisi Sara Bluma ile birlikte aldığı sürpriz kararı sosyal medya hesabından duyurdu. İtalya’da geçirdiği uzun sürenin ardından, çift bu kez İstanbul’da objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz günlerde Sara Bluma’yı kucağına alarak kırmızı halıda yürüyen Yaman, şimdi de ilişkisini Türkiye’de duyurmayı tercih etti. Hayranlarını şaşırtan bu gelişme, sosyal medyada geniş yankı buldu. Yaman’ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Sosyal Medyada Aşkını İlan Etti

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilişkisini resmileştirdi. Sara Bluma ile birlikte İstanbul’a gelen çift, şehri keşfederken romantik anlarını da takipçileriyle paylaştı.

Sara Bluma’nın enerjik tarzı ve Yaman’la olan uyumu, çiftin sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Yaman’ın İstanbul’a gelişi, hem magazin dünyasında hem de hayranları arasında heyecanla karşılandı.

İtalya’dan İstanbul’a Uzanan Aşk

İtalya'da oldukça popüler hale gelen Can Yaman, uzun süredir orada yaşıyordu. Ancak bu kez sevgilisiyle birlikte İstanbul’a gelerek sürpriz bir adım attı. Bu karar, çiftin ilişkisini daha da ciddiye taşıdıklarını gösteriyor. Bazı takipçiler, bu gelişmeyi "evlilik sinyali" olarak yorumladı.

Can Yaman ve Sara Bluma'nın İstanbul’da kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak çiftin birlikte yaptığı bu hamle, yaz aylarında Türkiye’de daha fazla görüneceklerinin sinyallerini veriyor.