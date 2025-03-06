Can Yaman sosyal medyaya geri döndü!

Ünlü oyuncu Can Yaman, 10 ay aradan sonra Instagram’a geri döndü. Geçtiğimiz haziran ayında, Sandokan dizisinin çekimlerine odaklanmak için 11 milyon takipçili hesabını silen Yaman, yeni açtığı hesapla kısa sürede büyük ilgi gördü.

Can Yaman sosyal medyaya geri döndü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2025 11:29

Ay Yapım imzalı El Turco dizisinin 21 Mart’ta dünyada, 2 Nisan’da ise Türkiye’de Gain platformunda yayınlanacak olması nedeniyle sosyal medyaya dönüş yapan Can Yaman, ilk olarak dizinin kamera arkası görüntülerini ve afişini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun yeni hesabı dakikalar içinde 50 bin takipçiye ulaştı.

Yoğun bir tempoda çalışan Yaman, geçtiğimiz hafta Londra’da Sandokan dizisinin global tanıtımına katıldı. Önceki hafta Kahire’de reklam çekimleri yapan ünlü oyuncu, 17 Mart’ta Rusya’ya, 23 Mart’ta ise Brezilya’ya giderek hayranlarıyla buluşacak. Rio de Janeiro’da düzenlenecek özel etkinliklerde yer alacak olan Can Yaman, uluslararası projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.