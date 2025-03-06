Can Yaman sosyal medyaya geri döndü!

Ay Yapım imzalı El Turco dizisinin 21 Mart’ta dünyada, 2 Nisan’da ise Türkiye’de Gain platformunda yayınlanacak olması nedeniyle sosyal medyaya dönüş yapan Can Yaman, ilk olarak dizinin kamera arkası görüntülerini ve afişini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun yeni hesabı dakikalar içinde 50 bin takipçiye ulaştı.

Yoğun bir tempoda çalışan Yaman, geçtiğimiz hafta Londra’da Sandokan dizisinin global tanıtımına katıldı. Önceki hafta Kahire’de reklam çekimleri yapan ünlü oyuncu, 17 Mart’ta Rusya’ya, 23 Mart’ta ise Brezilya’ya giderek hayranlarıyla buluşacak. Rio de Janeiro’da düzenlenecek özel etkinliklerde yer alacak olan Can Yaman, uluslararası projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.