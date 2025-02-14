Can Yaman Mısır’da reklam çekiminde: Piramitlerde keyifli anlar!

Dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Can Yaman, bu hafta reklam çekimleri için Mısır’ın başkenti Kahire’deydi. Peş peşe iddialı projelerle adından söz ettiren Yaman, yeni reklam kampanyasıyla da dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Can Yaman Mısır’da reklam çekiminde: Piramitlerde keyifli anlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-02-2025 09:29

İtalya’da yaşayan Can Yaman, bir gıda markasının yüzü olarak Kahire’ye gitti. İlk gün, oyuncu ve ekibi için özel bir şehir turu düzenlendi. Piramitleri gezen ve ata binen Can Yaman, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Reklam çekimleri ise oldukça yoğun bir programda gerçekleşti. Yaman, çekimlerin her anında profesyonelliği ve enerjisiyle göz doldurdu.

Öte yandan, hayranlarının merakla beklediği “El Turco” dizisi, 21 Mart’ta tam 31 ülkede dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak. Yaman’ın bu yeni projesi ve reklam kampanyası, hayranlarının heyecanını artırmaya devam ediyor.

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