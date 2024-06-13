Can Yaman Instagram hesabını sildi: Neden sosyal medyadan çekildi?

İtalya'da kariyerini sürdüren ünlü oyuncu Can Yaman, son yaptığı hareketle yeniden gündeme oturdu. "Sandokan" adlı dizisinin çekimlerine devam eden Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi. Bu ani kararın nedeni merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş'un haberine göre, Can Yaman'ın hesabını silme nedeni sosyal medyanın kendisine faydadan çok zarar getirmesi ve yaptığı işlere konsantrasyonunu etkilemesiydi. Yakışıklı oyuncu, eylül ayına kadar dizi çekimlerine devam edecek. Bu kararın, yoğun çekim programı ve projelerine daha fazla odaklanma amacı taşıdığı belirtiliyor.