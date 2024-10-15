Can Yaman, Francis Ford Coppola’nın "Megalopolis" filminin galasında!

Başarılı oyunculuk kariyerini İtalya’da sürdüren Can Yaman, bu akşam sinema dünyasının efsanevi yönetmenlerinden Francis Ford Coppola’nın "Megalopolis" filminin Roma’daki galasına katıldı. Dünya çapında bir yıldız haline gelen Yaman, galada basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yakın zamanda dünya starlarıyla kamera karşısına geçtiği "Sandokan" dizisinin ilk sezonunu tamamlayan yakışıklı oyuncu, yeni projelere hazırlık aşamasında İspanyolcasını geliştirmek için günde 5 saat dil eğitimi alıyor.

Can Yaman, 21 Ekim’de Cannes’da düzenlenecek Mipcom Fuarı’nda da "El Turco" dizisini tanıtacak. Bu yoğun ve başarılı dönemine rağmen sinema dünyasının dev isimleriyle aynı ortamda yer alarak kariyerini uluslararası arenada güçlendirmeye devam ediyor.