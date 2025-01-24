“Can Borcu” dizisine yeni kan: 6 oyuncu kadroya dahil oldu

ATV’nin cumartesi akşamları ekrana gelen ve izleyicilerden büyük beğeni toplayan NTC Medya imzalı Can Borcu dizisi, kadrosuna yeni oyuncular ekleyerek hikayesini zenginleştirmeye devam ediyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan ve Mine Tugay’ın yer aldığı dizi, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

“Can Borcu” dizisine yeni kan: 6 oyuncu kadroya dahil oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2025 19:14

Semih Bağcı’nın yönettiği ve Onur Uğraş’ın kaleme aldığı dizinin 6. bölümünde üç yeni oyuncu seyirciyle buluşacak. Alayça Öztürk, “Cavidan” karakteriyle, Mihriban Er, “Ayten” rolüyle ve Ayhan Eroğlu, “Adil” olarak hikayeye dahil oluyor.

7.bölümde ise Timur Ölkebaş “Hakan”, Melih Kırkbir “Ateş” ve Ayşe Yağmur Başak “Eylül” karakterleriyle ekrana gelecek. Yeni karakterlerin diziye katılmasıyla birlikte, “Can Borcu”nun sırlarla dolu hikayesinde yepyeni olayların başlayacağı sinyalleri verildi.

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir hayran kitlesi edinen Can Borcu, her geçen hafta kadrosunu güçlendirerek ekran yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. İzleyiciler, yeni karakterlerin dizide nasıl bir etki yaratacağını şimdiden merakla bekliyor.

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