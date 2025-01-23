Can Baydar'dan yeni albüm

Türk rock müziğinin başarılı sanatçılarından Can Baydar, yeni albümü “Her Şey Geçer”in ilk şarkısı “Kasabadaki Yabancı” ile 24 Ocak tarihinde dinleyicileriyle buluşuyor.

Can Baydar'dan yeni albüm
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 23-01-2025 12:33

Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanacak olan ‘’Her Şey Geçer’’, dokuz şarkıdan oluşan, derin hikaye yapılarıyla dikkat çeken bir albüm olarak öne çıkıyor. Albüm, indie alternatif rock müziğinin köklerine inerek modern bir anlatım diliyle şekilleniyor.

 

Sözlerinde melankoli, kaybolmuşluk hissi, geçmişe özlem ve geleceğin belirsizliğine anlam yükleme arayışının ön plana çıktığı ‘’Her Şey Geçer’’, alışılmadık düzenlemeleriyle dinleyicilerine özgün bir müzikal deneyim sunuyor. Albüm, sıradanın ötesine geçerek farklı bir tema ve yaklaşım yaratıyor. Indie alternatif rock müziğin köklerine duyduğu bağlılığı modern bir müzikal üslupla ele alan Can Baydar, albümdeki her parçayı, müziğiyle kurduğu ilişkiyi yeniden keşfederek, kendi sanatsal evrimini yansıttığını belirtiyor. Baydar, ‘’Her Şey Geçer’’in, ona cesaret ve ilham vererek kendini ifade etme yolunda önemli bir adım attığını söylüyor.

 

Albümün ilk teklisi ‘’Kasabadaki Yabancı’’, albümün kapılarını aralayan, dinleyiciyi adım adım şarkıların dünyasına davet eden bir şarkı olarak dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Şarkı, yabancı birinin hiç bilmediği bir kasabaya gelişinin ardından yaşadığı hayat değişimlerini anlatırken, melankoli ve umut arasında dengede kalmaya çalışan bir modern rock sound’u sunuyor. ‘’Kasabadaki Yabancı’’, albümün tematik başlangıcını simgeliyor. Söz ve müziği Can Baydar’a ait olan bu şarkı, rock müziğin enerjik dinamiklerini duygusal bir derinlikle harmanlayarak, dinleyiciyi albümün yarattığı ilham verici dünyaya çekiyor.

 

Can Baydar, ‘’Kasabadaki Yabancı’’ şarkısı için şunları söylüyor: ‘’Henüz tanımadığı, adını bile bilmediği, gelecekte karşısına çıkacağını umduğu 'gerçek aşkı' için yazdım bu şarkıyı. Filmlerde olduğu gibi kasabaya bir yabancı gelsin ve hayatında yeni bir dönem başlasın istiyor. Ancak bu bekleyiş yüzünden şimdiyi kaçırıyor ve bu sebeple 'geleceğin kendisine saldırdığını' düşünüyor.’’

 

Can Baydar’ın ‘’Her Şey Geçer’’ albümünün açılış şarkısı olan ‘’Kasabadaki Yabancı’’, 24 Ocak Cuma gününden itibaren tüm dijital platformlarda yayında!

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