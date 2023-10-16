Çakmakları külçe altın diye yutturdu! Binlerce liralık vurgun şaşkına çevirdi

İstanbul'un farklı ilçelerinde kendisini yabancı uyruklu bir kuyumcu olarak tanıtan bir dolandırıcı, külçe altın görünümünde çakmaklarla 5 kişiyi mağdur etti. 130 lira değerindeki her çakmağı 100 bin liranın üzerinde fiyata satan şüphelinin 70 suç kaydı bulunuyor.

Bu olayın ortaya çıkmasını sağlayan kişi, Aziz K. oldu. Aziz K., kendisini kuyumcu olarak tanıtan yabancı uyruklu bir kişiden külçe altın görünümlü çakmak satın aldığını söyledi. Ancak aldığı altınların sahte olduğunu anlayan Aziz K., hemen emniyete başvurdu ve şikayetçi oldu.

Aziz K., emniyette verdiği ifadesinde yaşadığı olayı detaylarıyla anlattı. İddiaya göre, mağdur adam, Adnan Kahveci Mahallesinde bir cadde üzerinde yürürken, yanına yaklaşan bir kişi tarafından dolandırıldı.

Dolandırıcı, kendisinin yabancı uyruklu olduğunu söyleyerek, "Ülkemde kuyumculuk yapıyorum, savaştan kaçmak zorunda kaldım. Elimde külçe altından yapılmış birkaç çakmak var. Para lazım, çok uygun fiyata satarım" dedi.

Aziz K. bu teklifi kabul ederek çakmakları satın aldı ancak ilerleyen günlerde altınların sahte olduğunu fark etti. Bu olayın ardından dolandırıldığını anlayan Aziz K., polise başvurarak dolandırıcının peşine düşülmesini sağladı.

Polis, Aziz K.'nın şikayeti üzerine harekete geçti ve şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, yaklaşık 130 lira değerindeki her bir çakmağı 100 bin liranın üzerinde fiyata satmıştı. Ancak şüphelinin 70 suç kaydı bulunmasına rağmen adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Altın çakmağın cazibesi, insanların mantıklarını alt üst edebilir mi? Aziz K. adlı vatandaşın yaşadığı ilginç olay, bu sorunun cevabını aramamıza neden oldu.

Aziz K. önce anlatılana ilgi göstermedi. Bu sırada ikilinin yanına bir kişi daha yanaştı. Gelen kişi altın görünümlü çakmağı görünce, hemen satın almak istedi. Yaklaşık 20 bin lira ödeyen kişi, başka parası olmadığını belirterek, “Param olsa hepsini alırdım” dedi. Daha sonra ise uzaklaştı.

Aziz K. yaşananları görünce, para kazanacağını düşünerek, külçe altın görünümlü çakmaklardan birini almaya karar verdi. Bunun için 18 bin 200 lira para ödedi.

Altın görünümlü çakmaklar, insanları çekici bir şekilde cezbetmeye devam ediyor. Altın tutkusu, insanların mantıklarını alt üst edebilir ve onları istemedikleri harcamalar yapmaya itebilir.

Aziz K.'nin yaşadığı deneyim, altın çakmağın gizemli cazibesini gözler önüne seriyor. Bir başkasının altın çakmağı almasından sonra bile ikna olan Aziz K., kendi altın çakmağını alarak bu ilginç hikayeye dahil oldu.

Altın çakmağın insanlar üzerindeki etkisi şaşırtıcı olabilir. Aziz K.'nin yaşadığı bu deneyim, altın görünümlü çakmakların nasıl insanların mantıklarını etkileyebileceğini gösteriyor. Bu ilginç öykü, altın tutkusunun ne kadar güçlü bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.

Aziz K., internette sadece 130 liraya satılan bir çakmağı satın aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı. Ürünü aldığı kuyumcu dükkanına gittiğinde, aslında kendisinin bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu anladı. İnternet üzerindeki cazip fiyatlar insanları cezbetmeye devam ediyor, ancak bu hırsızlar her fırsatta mağdurlarını buluyorlar.

Aziz K.'nın emniyete yaptığı şikayet üzerine başlatılan çalışmalarda, aynı dolandırıcılık yöntemiyle gerçekleştirilen benzer olaylar ortaya çıktı. Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy'de farklı tarihlerde benzer olayların yaşandığı tespit edildi. Bu dolandırıcılar, şehrin dört bir yanında masum insanları mağdur ediyorlar.

Toplamda 49 Bin Lira ve 1500 Dolar Dolandırıldı

Dolandırılan diğer mağdurların toplamda 49 bin lira ve 1500 dolar kaybettikleri belirlendi. Bu tür olayların artması, yetkilileri harekete geçirmiş durumda. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olmak ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak, bu tür dolandırıcılıklardan korunmanın önemli bir yolu olarak göze çarpıyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelinin adı Mustafa P. olarak belirlendi.

Mustafa P.'nin kimliği belirlendikten sonra polis ekipleri tarafından hızla bir operasyon düzenlendi ve şüpheli yakalandı. Yakalama işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

Şüphelinin suç geçmişi incelendiğinde şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı. Mustafa P.'nin toplamda tam 70 suç kaydı bulunuyor. Bu suç kayıtlarının çoğunluğu nitelikli dolandırıcılık suçundan kaynaklanıyor.

Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Mustafa P., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, 5 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı yargılanmak üzere adliyeye gönderildi.

Adliyeye sevk edilen Mustafa P., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kararın ardından şüpheli, serbest kalırken yargılanma süreci devam edecek.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu vaka, suçla mücadeledeki kararlılıklarını bir kez daha gösterdi. Şüpheli Mustafa P.'nin 70 suç kaydı ile ilgili mahkeme süreci yakından takip edilecek.

İstanbul'un en eski numaralarından biri olarak nitelendirebileceğimiz bir dolandırıcılık yöntemi gün yüzüne çıkıyor. Bu eski numara, özellikle 60'lı yıllardan sonra Anadolu'dan gelen göçmenleri tuzağa düşürmek için kullanılıyordu.

Bu dolandırıcılık yöntemi, kurbanın duygusal zayıflıklarını hedef alıyordu. Yardımcı olarak kullanılan bu yöntemle, kurbanın içinde "zor durumda olan biri üzerinden kısa yoldan büyük kar etme" hissi uyandırılıyordu. Dolayısıyla kurban, para kaybetme veya dolandırılma ihtimalini düşünmek yerine, yakaladığını sandığı büyük bir fırsata odaklanıyordu.

Ancak, bu tür dolandırıcılık yöntemleri maalesef kurbanların zarar görmesine neden oluyordu. Gerçeği anladıklarında ise iş işten geçmiş oluyorlardı. Bu durum, yıllar içinde birçok dönem filmine ve kitabına ilham kaynağı olmuş bir gerçek.

Bu tarihi dolandırıcılık yöntemi, İstanbul'un karmaşık tarihinde sadece bir anı olarak kalmış olabilir, ancak geçmişte yaşanan bu olaylar, şehrin tarihi ve kültürel zenginliğine daha derin bir bakış atmamıza yardımcı oluyor.