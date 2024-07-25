'Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı

Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana

gişe rekorlarına imza atan ‘Çakallarla Dans’, yedinci filminde de iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Yeni maceraları için İzmir’e giden ‘Çakallar’ bu kez dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek. Aksiyon ve kahkahanın eksik olmadığı serinin 7.filminde Çakallar’ın ekibine sürpriz üyeler de katılacak.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.