'Çakallarla Dans 7'nin afişi yayınlandı

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ filminin afişi yayınlandı.

'Çakallarla Dans 7'nin afişi yayınlandı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 05-10-2024 09:58

İlk filmden beri sinemalarda kahkahaların yükselmesine sebep olan ve efsaneleşen komedi serisinin yeni filmi 6 Aralık’ta vizyona girecek. Çakallar’ın yedinci filminde ekibe dahil olan yeni karakterler bol aksiyonlu yeni maceraların kapısını aralayacak.

 

 

Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan ‘Çakallarla Dans’, yedinci filminde İzmir’e gidiyor. Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek olan Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişliyor. ‘Çakallarla Dans 7’ içinden çıkılması zor fakat bir o kadar da eğlenceli yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atacak.

 

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

 

 

‘Çakallarla Dans 7’, 6 Aralık’ta sinemalarda…

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