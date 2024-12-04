Çakallarla Dans 7 fragmanı 20 milyondan fazla izlendi

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ cuma günü sinema salonlarındaki yerini almadan önce sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin en uzun soluklu film serilerinden biri olan Çakallarla Dans’ın 7.filminin fragmanı 20 milyondan fazla kez izlendi. Sinemalarda kahkahaların yükselmesine sebep olacak film cuma günü itibariyle vizyona giriyor.

Çakallarla Dans 7 fragmanı 20 milyondan fazla izlendi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 04-12-2024 10:00

Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek olan Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişliyor. ‘Çakallarla Dans 7’ içinden çıkılması zor fakat bir o kadar da eğlenceli yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atacak. 

Kral Pop medya sponsorluğunda gerçekleşen, Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

‘Çakallarla Dans 7’, 6 Aralık Cuma günü sinemalarda…