Çağrı Çıtanak'ın enkaz altında kalan annesinden acı haber

Kendisi gibi oyuncu olan Başak Gümülcinelioğlu ile geçtiğimiz ekim ayında dünyaevine giren Çağrı Çıtanak, Hatay'da enkaz altında kalan annesinden iyi bir haber alabilmek için günlerdir umutla bekliyordu. Ancak Gümülcinelioğlu, depremin 9'uncu gününde kahreden haberi duyurdu. Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak hayatını kaybetti.

Günlerdir enkaz altında kalan anneleri Nevber Yurdal Çıtanak için sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunan oyuncu çift, acı haberi duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Gümülcinelioğlu, "Annemizi kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.