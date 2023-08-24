Çağlar Ertuğrul'un yeni projesi ne?

Çağlar Ertuğrul, blutv'nin sevilen dizisi "Magarsus"ta sergilediği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Yakışıklı oyuncu, Urla'da yaşarken sadece iş nedeniyle İstanbul'a gelmekte ve şu sıralar kendisine gelen film ve dizi tekliflerini değerlendirmekte. Özellikle "Eşiğin Ötesinde" adlı dizi teklifi Ertuğrul'un ilgisini çekiyor. Bu dizide psikiyatrist rolünü Birce Akalay üstlenecek.

Birce Akalay'ın canlandıracağı karakterin adının Nilüfer olarak değiştirildiği konuşuluyor. Çağlar Ertuğrul'a sunulan rol ise Savcı Ömer karakterini içeriyor. Bir grup sorunlu gençlerin hikayesini anlatan psikodrama türündeki bu İtalyan uyarlaması dizi, Tay Yapım imzası taşıyor ve yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci bulunuyor. Ay Yapım'ın kurucusu Kerem Çatay ile deneyimli televizyoncu Lale Eren tarafından kurulan Tay Yapım'ın ürünü olan dizi, Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.