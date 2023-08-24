Advert

Çağlar Ertuğrul'un yeni projesi ne?

"Magarsus" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul gelen teklifleri değerlendiriyor.

Çağlar Ertuğrul'un yeni projesi ne?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-08-2023 10:01

Çağlar Ertuğrul, blutv'nin sevilen dizisi "Magarsus"ta sergilediği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Yakışıklı oyuncu, Urla'da yaşarken sadece iş nedeniyle İstanbul'a gelmekte ve şu sıralar kendisine gelen film ve dizi tekliflerini değerlendirmekte. Özellikle "Eşiğin Ötesinde" adlı dizi teklifi Ertuğrul'un ilgisini çekiyor. Bu dizide psikiyatrist rolünü Birce Akalay üstlenecek.

Birce Akalay'ın canlandıracağı karakterin adının Nilüfer olarak değiştirildiği konuşuluyor. Çağlar Ertuğrul'a sunulan rol ise Savcı Ömer karakterini içeriyor. Bir grup sorunlu gençlerin hikayesini anlatan psikodrama türündeki bu İtalyan uyarlaması dizi, Tay Yapım imzası taşıyor ve yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci bulunuyor. Ay Yapım'ın kurucusu Kerem Çatay ile deneyimli televizyoncu Lale Eren tarafından kurulan Tay Yapım'ın ürünü olan dizi, Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Benzer Haberler
Ya Çok Seversen’i yeni bölümünden sımsıcak bir tanıtım Ya Çok Seversen’i yeni bölümünden sımsıcak bir tanıtım
Bambaşka Biri'nin ilk fragmanı yayınlandı Bambaşka Biri'nin ilk fragmanı yayınlandı
Üç Kız Kardeş yeni sezona ne zaman başlayacak? Üç Kız Kardeş yeni sezona ne zaman başlayacak?
Dilek Taşı’ nın ikinci tanıtımı yayınlandı Dilek Taşı’ nın ikinci tanıtımı yayınlandı
‘Ya Çok Seversen’de Ateş’ten Leyla’ya evlenme teklifi… ‘Ya Çok Seversen’de Ateş’ten Leyla’ya evlenme teklifi…
Arka Sokaklar’dan nefes kesen tanıtım… Arka Sokaklar’dan nefes kesen tanıtım…
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!