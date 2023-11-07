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Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi!

Manken Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'dan boşanmasının ardından sekiz yıl sonra Avukat Nail Gönenli ile mutluluğu bulmuştu. Son olarak, sosyal medya hesabından ailesiyle bir araya gelerek annesinin doğum gününü kutladığı anları paylaşan Şıkel, bu paylaşımda sevgilisi ile birlikte görülmesi dikkat çekti.

Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2023 09:13

44 yaşındaki Çağla Şıkel, annesi Asuman Şıkel'in doğum gününü kutladı ve bu mutlu anları Instagram hesabından paylaştı. 4.5 milyon takipçisi bulunan Şıkel, doğum günü partisinde çekilen kareleri paylaşarak annesine özel bir mesaj yayınladı:

"Sen bizim için en değerli, Ana Kraliçe'sin... Senin doğduğun günü kutlamak büyük bir mutluluk. Annem, sen harikasın ve senin bizim annemiz olmanı çok takdir ediyoruz. Varlığın için binlerce kez şükrediyoruz. İnşallah her zaman sağlıkla ve mutlulukla..."

Paylaşılan aile fotoğrafında, Çağla Şıkel'in çocukları Uzay ve Kuzey, ailesinin diğer üyeleri ve uzun süredir ilişki yaşadığı sevgilisi Nail Gönenli de bulunuyor. Şıkel'in mutluluğu gözlerden kaçmazken, takipçileri de paylaşıma birçok olumlu yorumda bulundu

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