Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi!

44 yaşındaki Çağla Şıkel, annesi Asuman Şıkel'in doğum gününü kutladı ve bu mutlu anları Instagram hesabından paylaştı. 4.5 milyon takipçisi bulunan Şıkel, doğum günü partisinde çekilen kareleri paylaşarak annesine özel bir mesaj yayınladı:

"Sen bizim için en değerli, Ana Kraliçe'sin... Senin doğduğun günü kutlamak büyük bir mutluluk. Annem, sen harikasın ve senin bizim annemiz olmanı çok takdir ediyoruz. Varlığın için binlerce kez şükrediyoruz. İnşallah her zaman sağlıkla ve mutlulukla..."

Paylaşılan aile fotoğrafında, Çağla Şıkel'in çocukları Uzay ve Kuzey, ailesinin diğer üyeleri ve uzun süredir ilişki yaşadığı sevgilisi Nail Gönenli de bulunuyor. Şıkel'in mutluluğu gözlerden kaçmazken, takipçileri de paylaşıma birçok olumlu yorumda bulundu