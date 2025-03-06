Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı olay oldu!

Sosyal medya hesabında zaman zaman beslenme düzenini ve spor rutinini paylaşan Şıkel, son olarak kahvaltı tabağını takipçileriyle paylaştı. Ancak ünlü modelin tabağında klasik kahvaltılıklar yerine kuruyemişler ve ilaçlar olması dikkat çekti.

"Kahvaltı" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, bazı takipçileri Şıkel'in beslenme alışkanlıklarını takdir etti, bazıları ise bu sıra dışı kahvaltıya şaşkınlıklarını dile getirdi. Doğal ve sağlıklı beslenmeye büyük önem verdiği bilinen ünlü model, daha önce de minimal öğünleri ve sporcu beslenmesine uygun diyetleriyle konuşulmuştu.