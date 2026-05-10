Çağla Şikel’in En Mutlu Günü! Oğlu Kuzey Yarışmada Birinci Oldu

Çağla Şikel, Bodrum’da düzenlenen Türkiye Sujeti, Flyboard ve Motosurf Şampiyonası’nda oğlu Kuzey Hüseyin Altuğ’u yalnız bırakmadı. Yarış boyunca büyük heyecan yaşayan ünlü isim, oğlunun elde ettiği şampiyonlukla adeta gurur dolu anlar yaşadı.

Tribünde Heyecan Doruktaydı

Bodrum’da gerçekleştirilen organizasyon, spor ve magazin dünyasında oldukça ilgi çekti. Yarışları yakından takip eden Çağla Şikel, oğlu Kuzey’in performansını tribünden büyük bir heyecanla izledi.

Yarış boyunca oldukça heyecanlı olduğu görülen Şikel’in oğluna verdiği destek dikkat çekerken anne-oğulun samimi görüntüleri de objektiflere yansıdı. Organizasyon boyunca Kuzey’in her anını takip eden ünlü sunucunun gururlu halleri sosyal medyada da konuşuldu.

Kuzey Open Sınıfında Zirveye Çıktı

Yarışmanın en dikkat çekici ismi Kuzey Hüseyin Altuğ, Open sınıfında gösterdiği başarılı performansla birincilik elde etti. Genç sporcunun yarış boyunca sergilediği performans büyük alkış alırken şampiyonluk sonrası yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.

Organizasyonda Pro sınıfında Behiç Ender Yorgancılar, kadınlar kategorisinde Victoria Çağatay ve MotoJet sınıfında Selin Pişkiner de dereceye giren isimler arasında yer aldı.

Anneler Günü’nde Çifte Mutluluk

Kuzey’in kazandığı şampiyonluk, Çağla Şikel için Anneler Günü’nde en anlamlı hediye oldu. Yarış sonrası oğlunun sevincine ortak olan Şikel’in duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Yakın çevresine büyük gurur yaşadığını ifade ettiği konuşulan ünlü isim, oğlunun başarısını alkışlarla kutladı. Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı anne-oğulun mutluluğuna dair yorumlar yaptı.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ Çocukları İçin Bir Araya Geliyor

Emre Altuğ ile 2008 yılında evlenen Çağla Şikel’in bu evlilikten Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor. Çift, 2015 yılında yollarını ayırmış olsa da çocukları söz konusu olduğunda sık sık bir araya gelmeleriyle dikkat çekiyor.

Çağla Şikel’in özellikle annelik yönü, sosyal medya paylaşımlarında da sık sık öne çıkıyor. Oğullarıyla geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, bu kez Kuzey’in spor başarısıyla gündeme geldi.