Çağla Şıkel’den Şok Beslenme İtirafı: O Lezzeti 6 Ayda Bir Yiyor!

Podyumların değişmeyen ismi Çağla Şıkel, yıllara meydan okuyan fit görüntüsünün sırrını bir kez daha gözler önüne serdi. Katı disiplini ve alışılmışın dışındaki beslenme alışkanlıklarıyla sık sık gündem olan ünlü sunucu, Türk kahvaltılarının vazgeçilmezi olan o lezzete ne kadar mesafeli olduğunu açıkladı.

Yılda Sadece İki Kez: Pişi ve Sucuk Ekmek Kaçamağı

Melis İşiten’in programına konuk olan Çağla Şıkel, sağlıklı yaşam uğruna neleri feda ettiğini samimiyetle anlattı. Şıkel, kahvaltı sofralarının sevilen lezzeti pişiyi yılda sadece 2 kez (6 ayda bir) tükettiğini belirterek şaşırttı. Şıkel, nadir yaptığı kaçamakları ise şu sözlerle anlattı:

“Sörfte sucuk ekmek yapıncağız mesela yiyoruz, baya iyi yiyoruz.”

Tartışma Yaratan "Takviye" Kahvaltısı

Şıkel’in beslenme disiplini sadece yasaklarıyla değil, tercihleriyle de olay yaratıyor. Geçtiğimiz aylarda paylaştığı ve sadece çiğ kuruyemiş ile vitamin takviyelerinden oluşan kahvaltı tabağı, "Bu porsiyonla doyulur mu?" tartışmalarını fitillemişti.

Ejder Meyveli ve Avokadolu "Mini" Menü

Ünlü sunucunun bir başka "günaydın" paylaşımı ise görsel bir şölen sunsa da porsiyon miktarıyla yine eleştirilerin odağındaydı. Tabağında yer alanlar şunlardı:

Ejder meyvesi

Avokado ezmesi

Böğürtlen ve yaban mersini

Ceviz

Porsiyonların küçüklüğü sosyal medyada "Kuş kadar yiyor" yorumlarının yapılmasına neden olsa da, Şıkel disiplinli yaşam tarzından ödün vermeyerek formunu korumaya devam ediyor.