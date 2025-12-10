Çağla Şıkel’den Şaşırtıcı İtiraf: İlkokul Aşkıyla 35 Yıl Sonra Karşılaştı!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, konuk olduğu bir YouTube programında geçmişe dair oldukça şaşırtıcı ve romantik bir itirafta bulundu. 2015 yılında Emre Altuğ ile olan evliliğini sonlandıran ve Kuzey ile Uzay adında iki oğlu olan Şıkel, programda ortaöğretim ve üniversite yıllarına ait anılarını paylaştı.

Platonik Aşk Şiiriyle Ortaya Çıktı

Çağla Şıkel, yıllar önce platonik bir aşkla yazdığı şiiri ve bu aşkın kahramanıyla 35 yıl sonra yaşadığı beklenmedik karşılaşmayı anlattı:

"O kadar tuhaf bir karşılaşmaydı ki… İçeri girince 'Ne kadar güzel bir çocuk' dedim. Yanımıza geldi. 'O şiir defterine yazdığın kişi benim' dedi. Ben çok şaşırdım. Önce gerçekten anlamadım, üzerinden 35 yıl geçmiş hatırlayamadım. İsmini söyleyince arkadaşları hatırladım. Yanına gidip sohbet ettim sonrasında."

Şaşkınlığı ve sevinci bir arada yaşadığını belirten Şıkel, 35 yıl sonra kapısını çalan bu buluşmanın "çok özel ve şaşırtıcı" olduğunu dile getirdi.