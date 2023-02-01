Çağla Şıkel'den Nail Gönenli yanıtı: "Her şey gördüğünüz gibi!"

Uzun süredir yalnız olan Çağla Şıkel sonunda aşkı buldu. Güzel manken avukat Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başladı. Şıkel, önceki gün annesi ve oğlu Uzay ile birlikte Etiler'de alışveriş yaparken kameralara yakalandı.

Çağla Şıkel, aşk sorularına ailesinin yanında maruz kalmamak adına annesi ve oğlunu önden bir mağazaya gönderdi ve magazin muhabirlerinin sorularını ondan sonra yanıtladı.

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Yeni sevgilisi hakkındaki sorulara cevap vermekten çekinen Çağla Şıkel, "Arkadaşlar, hiçbir zaman konuşmayacağım, her şey gördüğünüz gibi. Tekrar söylüyorum, bu konuyu konuşmayacağım" diyerek hızlıca gazetecilerin yanından uzaklaştı.

Çağla Şıkel ve Nail Gönenli, ilk olarak geçtiğimiz pazartesi geccesi Emirgan'da yakalanmıştı. Şıkel, Gönenli'nin Arnavutköy'deki evine girerken fotoğrafları çekilmişti.