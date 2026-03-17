Çağla Şıkel’den Lüks Tüketim Çıkışı: "O Çanta Benim Alnımın Terini Hak Etmiyor!"

Podyumların tescilli güzeli ve sabah kuşağının sevilen sunucusu Çağla Şıkel, konuk olduğu bir programda özel hayatı ve harcama alışkanlıklarına dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. İki çocuk annesi 47 yaşındaki model, lüks tutkusu olan pek çok ünlü ismin aksine, kazancını harcarken ne kadar seçici olduğunu sert bir dille ifade etti.

"Köpek Gibi Çalışıyorum"

İş hayatındaki yoğun temposuna ve emeğine vurgu yapan Şıkel, parasını kolay kazanmadığının altını çizdi. Lüks çantaların ve markaların hayatındaki yerini sorgulayan ünlü mankenin şu sözleri sosyal medyada gündem oldu:

"Köpek gibi çalışıyorum. Çantayı alıyorum, takıyorum; kızlara gösteriyorum, 'Aa çok güzel çanta aldım' diyorum. 4 gün sonra herhangi bir çanta oluyor benim için. Gerçekten köpek gibi çalışıyorum. O çanta, benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor."

Lüks Harcamalara Karşı "Emek" Vurgusu

Şıkel, bir eşyaya ödenen fahiş fiyatların, o eşyayı almak için harcanan emeğin karşılığı olmadığını savundu. Ünlü modelin bu "anti-lüks" duruşu, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından ikiye bölündü: