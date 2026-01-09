Çağla Şıkel’den "Lüks Çanta" Çıkışı: "300 Bin Liralık Çantayla Yürüyemem"

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, katıldığı bir YouTube programında para harcama alışkanlıkları ve yaşam felsefesine dair samimi açıklamalarda bulundu. Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Uzay ve Kuzey’e olan düşkünlüğüyle bilinen 47 yaşındaki Şıkel, kazancını gösterişli aksesuarlar yerine kişisel gelişime ve ailesine yatırdığını vurguladı.

"Çanta Hiç Almam"

Moda dünyasının içinde olmasına rağmen marka takıntısı olmadığını belirten Şıkel, yüksek fiyatlı çantalara karşı duruşunu şu sözlerle özetledi:

"Çanta hiç almam. O kadar para ödediğimi başkasının gözüne sokamam. 'Benim 300 bin liralık çantam var' diye yürüyemem. Bu benim tarzım değil."

Parayı Nereye Harcıyor?

Ünlü manken, bütçe yönetiminde öncelik sıralamasının tamamen "yatırım" odaklı olduğunu ifade etti. Şıkel'in parayı değerlendirdiği üç temel alan:

Beslenme ve Sağlık: Formunu korumak ve sağlıklı yaşlanmak için mutfak harcamalarına ve takviyelere önem veriyor. Kişisel Gelişim: Kendisini mental ve fiziksel olarak geliştirecek eğitimlere bütçe ayırıyor. Çocukların Eğitimi: Oğulları Uzay ve Kuzey’in geleceği ve kaliteli eğitimi, harcama listesinin en başında yer alıyor.

Çocuklarına "Emek" Dersi

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir başka programda (Berfu Yenenler’in YouTube programı) çocuklarına para yönetimi konusunda nasıl bir disiplin uyguladığını da anlatmıştı. Oğullarının kendisinden para istediğinde "çalışma tarifesi" uyguladığını belirten Şıkel, paranın havadan gelmediğini, emek harcanması gerektiğini çocuklarına küçük yaştan itibaren aşıladığını söyleyerek takdir toplamıştı.